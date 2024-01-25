Мэр Новосибирска официально ушел в отставку

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 25 января официально покинул свою должность по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

"Сегодня, 25 января 2024 года, мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию", – указано в сообщении.

Отмечается, что с 26 января его пост займет первый заместитель Олег Клемешов.

В конце декабря прошлого года пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов сообщил, что Локоть отправится в отставку после отпуска, который завершился 24 января. Также глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко указал, что Локоть хотел покинуть пост мэра, поскольку срок его полномочий заканчивался, а сейчас изменилась форма избрания. По его словам, опыт регионального мэра будет полезен для будущего градоначальника из-за текущей ситуации в России. В заключение он сказал, что Локоть переходит на новую работу, но не уточнил, на какую именно.