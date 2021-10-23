Мэр Новосибирска госпитализирован с COVID-19

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован с коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
По словам градоначальника, заболевание протекает в легкой форме.
"Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье – благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй", – рассказал Локоть.
26 сентября заслуженную артистку РФ и телеведущую Ларису Гузееву на скорой помощи доставили в ГКБ № 40 в Коммунарке. Спустя несколько дней она сообщила, что болеет COVID-19 и попросила не звонить ни ей, ни родственникам.