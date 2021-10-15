Гузеева сообщила, что еще находится в больнице в Коммунарке

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Заслуженная артистка РФ и телеведущая Лариса Гузеева после трехнедельного лечения от коронавируса все еще находится в больнице в Коммунарке. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю – вы и так знаете, как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна. Прекрасные мои друзья. Я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!" – говорится в публикации.
26 сентября актрису на скорой помощи доставили в ГКБ № 40 в Коммунарке. При этом тесты на коронавирус у Гузеевой были отрицательные.
Спустя несколько дней она сообщила, что болеет COVID-19 и попросила не звонить ни ей, ни родственникам, потому что ей и так страшно.
В начале октября в СМИ появилась информация о том, что состояние актрисы ухудшилось. Отмечалось, что Гузеева постоянно находится в кислородной маске. Позже стало известно, что ее состояние стабилизировалось.
Появились новости о состоянии Ларисы Гузеевой
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