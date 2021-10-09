Состояние Ларисы Гузеевой стабилизировалось – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Состояние популярной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, находящейся на лечении с коронавирусной инфекцией, стабилизировалось. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на собственный источник.

Источник редакции утверждает, что состояние артистки стабильно: температура тела находится в пределах нормы, однако Гузеева жалуется на одышку. По его словам, все это время актриса находилась в терапевтическом отделении, в реанимацию ее не переводили.

Сообщается, что правое легкое Гузеевой повреждено на 60%, а левое – на 50%.

26 сентября актрису на скорой помощи доставили в ГКБ № 40 в Коммунарке. При этом тесты на коронавирус у Гузеевой были отрицательные.

Спустя несколько дней она сообщила, что болеет COVID-19, попросив не звонить ни ей, ни родственникам, потому что ей и так страшно.

В начале октября в СМИ появилась информация о том, что состояние актрисы ухудшилось. Отмечалось, что Гузеева постоянно находится в кислородной маске.

