Александр Серов экстренно госпитализирован в реанимацию – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певца Александра Серова, заразившегося COVID-19, экстренно госпитализировали. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на друзей артиста.

Сообщается, что 67-летнего певца доставили в реанимацию одной из московских клиник с 75% поражением легких. По словам друзей, Серов уже ранее проходил лечение в госпитале, расположенном недалеко от его загородного дома. Однако теперь его состояние ухудшилось, потребовав более серьезной медицинской помощи.

Ранее ухудшилось состояние актера Валерия Гаркалина. Его подключили к аппарату ИВЛ.

О госпитализации Гаркалина стало известно 5 октября. Актера доставили в больницу № 40 в Коммунарке с диагнозом "коронавирус".

