Представитель Валерия Гаркалина рассказала о его состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Представитель Валерия Гаркалина Наталья Теплова в беседе с Москвой 24 рассказала, что состояние актера врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.
Ранее дочь артиста Ника Гаркалина сообщила, что его подключили к аппарату ИВЛ. 5 октября стало известно, что актера госпитализировали с COVID-19. Он был доставлен в больницу № 40 в Коммунарке.
При этом Теплова уточнила, что актер был привит от коронавируса. "Летом он делал по возрасту прививку. Если я не путаю, которая одноразовая", – добавила она.
Где именно Гаркалин мог заразиться COVID-19, Теплова не знает. "Он и на гастролях был, и на съемках был, и в институте был. Где угодно", – заключила его представитель.
Ранее стало известно, что к выписке готовится один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин. Он был госпитализирован в реанимацию 14-й больницы города Екатеринбурга с 80% поражением легких. Бурдин рассказал, что сейчас его состояние улучшилось.
Читайте также
Медведева Светлана
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: