Представитель Валерия Гаркалина рассказала о его состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Представитель Валерия Гаркалина Наталья Теплова в беседе с Москвой 24 рассказала, что состояние актера врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

Ранее дочь артиста Ника Гаркалина сообщила, что его подключили к аппарату ИВЛ. 5 октября стало известно, что актера госпитализировали с COVID-19. Он был доставлен в больницу № 40 в Коммунарке.





Наталья Теплова представитель Валерия Гаркалина Я звонила, врачи не говорят подробности. Просто реанимация, а что там – непонятно. Сказали, что состояние тяжелое, но стабильное.

При этом Теплова уточнила, что актер был привит от коронавируса. "Летом он делал по возрасту прививку. Если я не путаю, которая одноразовая", – добавила она.

Где именно Гаркалин мог заразиться COVID-19, Теплова не знает. "Он и на гастролях был, и на съемках был, и в институте был. Где угодно", – заключила его представитель.

Ранее стало известно, что к выписке готовится один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин. Он был госпитализирован в реанимацию 14-й больницы города Екатеринбурга с 80% поражением легких. Бурдин рассказал, что сейчас его состояние улучшилось.



Медведева Светлана