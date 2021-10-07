Горбачев находится на карантине из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Экс-президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца находится на карантине из-за пандемии коронавируса, он не болеет, а лишь соблюдает рекомендации врачей, заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что Горбачев находится на изоляции уже более месяца. На вопрос о местонахождении экс-президента Палажченко отвечать не стал, но сообщил, что пресс-служба фонда поддерживает с ним постоянную связь.

"Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление Путину", – отметил он.

Ранее из-за заболевших коронавирусом людей в близком окружении на самоизоляцию уходил Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в рамках самоизоляции Путин вел обычный образ жизни, в том числе продолжал работать.