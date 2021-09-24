В Кремле рассказали об образе жизни Путина на самоизоляции

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин ведет на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что самоизоляция – это условное ограничение. Российский лидер всегда находится вместе с необходимыми средствами связи, с ежедневным документооборотом, с закрытыми линиями связи и докладами, которые ему поступают.

"В постоянном контакте с членами правительства, с председателем правительства, с руководством администрации. Это обычный, временами почти круглосуточный процесс работы. И, конечно же, в обеспечении жизнедеятельности главы государства и с точки зрения безопасности, и с точки зрения обеспечения его всеми каналами получения информации принимает участие достаточно большое, но в настоящее время ограниченное количество людей", – пояснил пресс-секретарь президента.

14 сентября Путин сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию, так как в его окружении заболели COVID-19 несколько десятков человек. В связи с этим президент России принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.

16 сентября Песков заявил, что самоизоляция главы государства продлится как минимум неделю. Комментируя информацию о заболевших в окружении президента, он отметил, что все они вовремя не ревакцинировались.