Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина на самоизоляции

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о хорошем самочувствии Владимира Путина, который ушел на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом людей в близком окружении.

"Хорошо, как обычно чувствует себя", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Однако пресс-секретарь не назвал точных сроков окончания самоизоляции главы государства.

Ранее Путин заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. По словам президента, заболели сразу несколько десятков человек.

Как сообщал Песков, российский лидер абсолютно здоров и продолжит работать с прежней интенсивностью в дистанционном формате. По его словам, самоизоляция Путина будет длиться минимум неделю.

