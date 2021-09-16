Песков сообщил, что заболевшие COVID-19 в окружении Путина вовремя не ревакцинировались

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Заражения коронавирусом в окружении Владимира Путина произошли из-за отсутствия своевременной ревакцинации, практически все заболевшие переносят COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Из тех, кто заболел в окружении президента, практически у всех после вакцинации прошло определенное время, титры упали, но они вовремя не ревакцинировались. Поэтому, к сожалению, были инфицированы", – цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, все они переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, врачи не отмечают ни одного тяжелого случая.

"Это произошло из-за отсутствия своевременной ревакцинации", – подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. По словам президента, заболели сразу несколько десятков человек.

Как сообщал Песков, российский лидер абсолютно здоров и продолжит работать с прежней интенсивностью в дистанционном формате. По его словам, самоизоляция Путина будет длиться минимум неделю.