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Общество

12:59

Песков заявил об отсутствии вопросов об эффективности "Спутника V"

власть общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии вопросов об эффективности вакцины "Спутник V", несмотря на то что были замечены случаи заболевания COVID-19 в окружении Путина. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, не ставит", – сказал Песков, отвечая на вопрос, ставит ли под сомнение эффективность препарата заявление российского лидера о том, что в его ближайшем окружении заразились десятки человек.

По словам пресс-секретаря, даже вакцинировавшись, можно стать инфицированным.

"Вместе с тем мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в легкой форме можете переболеть", – заявил Дмитрий Песков.

Ранее глава РФ заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. Как сообщал Песков, президент абсолютно здоров и продолжит работать с прежней интенсивностью в дистанционном формате. Отмечается, что самоизоляция Владимира Путина будет длиться минимум неделю.

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