Движение в центре Москвы открыто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение в центре столицы вновь открыто, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее временно нельзя было проехать по Большому Каменному мосту и Кремлевской набережной.

До этого стало известно, что с 17 октября в Москве скорректируют семь маршрутов автобусов и добавят новые остановки на ряде направлений. Изменения затронут восемь административных округов и около 14 районов столицы. Часть маршрутов продлят, а некоторые отменят, заменив альтернативными направлениями.

При этом в целом с начала года в 9 административных округах столицы изменили схему движения на 19 перекрестках. В ЦОДД указывали, что там организовали круговые перекрестки.

