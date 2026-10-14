В Москве с 17 октября изменятся семь маршрутов наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 17 октября в Москве скорректируют семь маршрутов автобусов и добавят новые остановки на ряде направлений. Изменения затронут восемь административных округов и около 14 районов столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, часть маршрутов продлят, а некоторые отменят, заменив альтернативными направлениями. Автобусы перераспределят с учетом пассажиропотока, чтобы сократить интервалы движения и улучшить транспортную доступность станций рельсового каркаса, жилых кварталов и социальных объектов.

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Какие маршруты изменятся

Магистральный маршрут М31 продлят до причала Карамышевский. Автобусы будут следовать через станции метро "Москва-Сити", "Шелепиха" и "Звенигородская", далее по улице Шеногина, Шелепихинской и Карамышевской набережным.

Автобус № 374 после станции метро "Звенигородская" направят по улице Шеногина, Шелепихинской набережной и Шмитовскому проезду. Этот участок заменит часть маршрута по Шелепихинскому шоссе. Социальный маршрут С344 снова будет ходить в обоих направлениях через станцию "Москва-Сити" по Пресненской и Краснопресненской набережным.

Маршрут № 271 отменят из-за изменения пассажиропотока. Вместо него пассажиры смогут пользоваться социальными маршрутами № 229 и 829 на улице Крылатские Холмы, автобусом № 232 между станцией "Терехово" и Арбатско-Покровской линией метро, а также маршрутом № 389 между "Терехово" и Крылатским. На последнем направлении автобусы будут ходить чаще.

Вместо автобуса № 21 запустят районный маршрут № 635 с меньшими интервалами движения. Маршрут № 762 заменят автобусом № 759, созданным на основе маршрута № 957. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться социальным маршрутом С768 между станцией МЦД Курьяново и Новомарьинской улицей.

Автобусы социального маршрута С932 в направлении станции метро "Тульская" будут следовать по Стремянному переулку. Это должно упростить поездки к учебным заведениям и социальным объектам.

Где появятся новые остановки

На маршруте № 259 конечной станет остановка "Улица Федосьино" на улице Скульптора Мухиной. Остановка на улице Федосьино прекратит работу. Ближайшая альтернатива расположена на улице Скульптора Мухиной, до нее можно дойти примерно за четыре минуты.

Остановка "Река Алешинка" начнет работать в обоих направлениях для районных маршрутов № 296, 343 и 550, а также социального маршрута С217.

Для автобусов № 310 и 387, социальных маршрутов № 137, 640 и 798 и пригородного маршрута № 1358 проекта "Москва – область" откроют остановку "Строгинский мост". Она будет работать по требованию.

У маршрутов № 368 и 741, а также социальных С331 и С396 появится остановка "Метро "Волоколамская" у торгового центра "Пятница" в направлении станции метро "Митино".

На социальном маршруте № 570 добавится остановка "Новопетровская улица". Остановка "Юрьевский переулок" на маршруте С636 и "Старобитцевская улица, 21" на маршруте С953 начнут работать в обоих направлениях.

Еще одну остановку – "Улица Аршинова" – добавят на магистральных маршрутах М87, М88, М89 и М89к, а также районных № 814 и 921. Для маршрутов М87, М88, М89 и М89к она будет доступна в направлении Бирюлево Восточное, а для автобусов № 814 и 921 – в обоих направлениях. Благодаря этому жителям 14-го квартала Ленина-Дачного станет удобнее добираться до станций метро и социальных объектов.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала года изменили схему движения на 19 перекрестках в девяти административных округах, организовав там круговое движение. Такие схемы открывают дополнительные направления, сокращают объезды и равномернее распределяют транспортные потоки, а на части участков заменяют светофорное регулирование.