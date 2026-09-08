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08 сентября, 09:19

Транспорт

Почти 20 маршрутов автобусов изменят после запуска Рублево-Архангельской линии

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Почти 20 маршрутов автобусов и электробусов скорректируют после запуска первой очереди Рублево-Архангельской линии метро. Изменения затронут районы Пресненский, Хорошёвский и Хорошёво-Мнёвники, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Москвы Максим Ликсутов.

Наземный транспорт приблизят к вестибюлям новых станций. В частности, маршруты м31 и м32 продлят до ТПУ "Москва-Сити", а м31, 355 и 374 будут следовать до станции "Шелепиха". До "Звенигородской" можно будет доехать на м31, 322 и 374.

Станцию "Народное Ополчение" свяжут с ближайшими жилыми домами и социальными объектами маршруты 345, 355 и 381. До станции "Бульвар Генерала Карбышева" будут ходить автобусы 309, 335 и 345.

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"Вместе с открытием новых объектов транспортной инфраструктуры обновляем маршруты наземного транспорта. Так мы обеспечиваем быстрый и комфортный подвоз пассажиров от ближайших домов, социальных, культурных и рабочих объектов к новым станциям рельсового каркаса", – отметил Ликсутов.

За первое полугодие 2026 года в Москве было запущено 32 новых электробусных маршрута. Кроме того, за этот же срок в автобусные парки поступили 43 электробуса нового поколения с системой зарядки, которая облегчает массу машины и делает ее более надежной и технологичной.

В городе уже насчитывается более 3 100 электробусов – это самый высокий показатель в Европе. Электробусы составляют 52% рабочего парка Мосгортранса.

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