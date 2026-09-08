В Москве организуют бесплатные занятия для сотрудников НКО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Сотрудники некоммерческих организаций (НКО) смогут посетить цикл бесплатных мероприятий, который пройдет в столице в сентябре в рамках образовательной программы "НКО Лаб", передает портал мэра и правительства Москвы.

Первое занятие пройдет 10 сентября в 16:00 в образовательном центре в Плетешковском переулке. Участникам расскажут о выборе целей и сроков сбора, подготовке текстов для соцсетей и рассылок, организации работы команды и привлечении волонтеров. 15 сентября в 16:00 состоится вебинар, посвященный правовым аспектам привлечения средств и оформлению документов для пожертвований.

17 сентября в 16:00 в образовательном центре пройдет практикум по работе с CRM-системами для небольших организаций. Участникам рекомендуют взять с собой ноутбук. 22 сентября сотрудников НКО приглашают на занятие по настройке сбора пожертвований на сайте, включая выбор и подключение эквайринга, организацию приема платежей и налаживание коммуникации с донорами.

30 сентября программу завершит практикум о взаимодействии с органами власти, где расскажут, как получать господдержку, участвовать в грантовых конкурсах и претендовать на субсидии.

Мероприятия пройдут очно и онлайн. Для участия в очных занятиях необходима предварительная регистрация на сайте сети коворкинг-центров НКО.

В настоящее время в столице зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, порядка 11 тысяч из которых социально ориентированные. При этом город поддерживает НКО: проводит конкурс грантов мэра Москвы, обучающие программы, форумы и фестивали добрых дел, предоставляет площадки в коворкинг-центрах. Коворкинг-центры для НКО действуют во всех округах Москвы. Там можно провести свое событие, получить поддержку и многое другое.

