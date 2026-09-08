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08 сентября, 09:51

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Лавров рассказал, что свитер с надписью "СССР" ему подарил товарищ

Лавров рассказал, откуда у него свитер с надписью "СССР"

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что свитер с надписью "СССР", в котором он появился на Аляске в 2025 году, ему подарил товарищ. Об этом дипломат сообщил в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

"С удовольствием его надел и вышел в нем на Аляске, потому что с американцами, в том числе с выходцами из этого американского штата, нас связывает, среди прочего, и общая память о Второй мировой войне. Не вижу в этом ничего зазорного", – отметил он.

Лавров надел свитер с надписью "СССР" во время визита на Аляску, где в августе 2025 года прошли российско-американские переговоры с участием Владимира Путина.

Позднее глава МИД пояснил, что его появление в таком свитере не означало желания восстановить Советский Союз, а сама надпись не содержала никакого тайного посыла. По словам Лаврова, американской стороне его свитер понравился.

Кроме того, министр добавил, что свитер популярен из-за волны ностальгии по этому государству. По его мнению, народ хочет чувства причастности к тому, что предки делали в прошлом.

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