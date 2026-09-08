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08 сентября, 10:19

Общество

Молодежный карьерный форум "Взлет" пройдет в кластере "Ломоносов" 13 сентября

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Молодежный карьерный форум "Взлет" состоится 13 сентября в столичном кластере "Ломоносов". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие начнется в 12:00 и будет открыто для всех желающих старше 16 лет. Для посетителей подготовили ярмарку вакансий, лекции и общение с работодателями. Среди свыше 60 участников – ПАО "Сбербанк", ОАО "Российские железные дороги", Информационное телеграфное агентство России и завод АО МАЗ "Москвич".

В программу форума вошли лекции о построении IT-компании, начале карьеры в сфере медиа. Кроме того, для гостей проведут мастер-классы. Регистрация на форум открыта на официальном сайте мероприятия.

Форум проводится под эгидой экосистемы "Территория возможностей", созданной столичным департаментом территориальных органов исполнительной власти. В нее входят Центр гражданской активности, Агентство общественных проектов, Городской центр профессионального и карьерного развития и Молодежный парламент Москвы.

Активисты экосистемы задействованы в городских мероприятиях, проектах, помощи гражданам. Они развивают профессиональные навыки и проходят обучение у ведущих специалистов.

Найти вакансии, определиться с направлением и получить навыки горожанам помогает центр "Профессии будущего". При этом наставники сопровождают соискателей на всех этапах. Москвичи также получают возможность всего за три месяца освоить одну из 75 востребованных профессий.

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