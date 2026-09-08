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08 сентября, 09:47

Политика

Лавров рассказал, что болел за Аргентину на ЧМ-2026

Фото: kremlin.ru

Сборной Аргентины по футболу желал победы на чемпионате мира 2026 года министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

По словам Лаврова, особых эмоций от просмотра матчей он не испытывал, однако поддерживал аргентинцев из-за Лионеля Месси. Министр предположил, что для футболиста этот чемпионат мира мог стать последним, и отметил, что аргентинской команде "чуть-чуть не хватило" до победы в финале.

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые сыграли 48 сборных, а победителем стала Испания, обыгравшая Аргентину в финале.

31 августа Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины. За национальную команду он провел 207 матчей и забил 125 голов, оба показателя являются рекордами команды. Форвард участвовал в шести чемпионатах мира.

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