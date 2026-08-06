Месси отметился дублем в матче Кубка лиг

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Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси оформил дубль и отдал одну голевую передачу в матче Кубка лиг против "Атлетико Сан-Луис".

Американский "Интер Майами" на своем поле одержал победу над мексиканским "Атлетико Сан-Луис" со счетом 4:2. Месси отличился первыми голевыми действиями за клуб после чемпионата мира, где сборная Аргентины завоевала серебряные медали.

В следующем туре "Интер Майами" в ночь на 9 августа по московскому времени встретится с "Монтерреем", а "Атлетико Сан-Луис" днем позднее сыграет с "Нэшвиллом".

Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2026. Согласно опросу, который прошли 472 журналиста из 121 страны, 39-летний аргентинец набрал 1 179 очков. На втором месте оказался нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, на третьем – полузащитник Англии Джуд Беллингем.