Месси завершил карьеру в сборной Аргентины по футболу

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Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины по футболу. Об этом он заявил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"После долгих раздумий я хочу сказать всем, что ухожу из национальной сборной", – написал спортсмен.

Он назвал такое решение болезненным, указав, что сейчас для этого подходящий момент.

Ранее Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2026. Согласно опросу, который прошли 472 журналиста из 121 страны, 39-летний аргентинец набрал 1 179 очков. На втором месте оказался нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, на третьем – полузащитник Англии Джуд Беллингем.

