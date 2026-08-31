ВС РФ поразили логистический центр DHL в Киевской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные атаковали логистический центр в Погребах Киевской области, где находились БПЛА и их компоненты. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации ведомства, в течение дня с помощью ударных беспилотников был поражен логистический центр "DHL Логистик". На его складах хранились БПЛА разного назначения.

В военном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить массированные удары по украинским логистическим объектам и морским судам, используемым в интересах ВСУ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина будет получать ответ на свои действия, который будет более чем адекватным. Он подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по военным объектам Украины и этот эффект уже заметен.

При этом Песков напомнил, что Россия атакует исключительно военные и объекты, связанные с военной деятельностью.