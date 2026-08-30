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30 августа, 10:52

Политика

ВС РФ установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Великий Прикол и Садки в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Взять под контроль данные села удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск "Север".

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Рубежное и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике, а также село Храповщина в Сумской области. Освободить первых два населенных пункта удалось благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Центр".

Взять под контроль Храповщину смогли подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий. В свою очередь, замглавы МИД РФ Михаил Галузин добавил, что задачи спецоперации на Украине выполняются аккуратно, чтобы избежать напрасных жертв и разрушений.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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