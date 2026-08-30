Сергей Собянин поздравил жителей Донецка с Днем города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил жителей Донецка с Днем города. Столице Донбасса исполнилось 157 лет.

Мэр напомнил, что Донецк является городом-побратимом Москвы. Российская столица помогает развиваться Донецку с 2022 года. За это время московские специалисты привели в порядок около 1,9 тысячи зданий и сооружений, более 660 километров инженерных сетей, порядка 869 тысяч квадратных метров дорог и 60,5 гектара общественных пространств.

В городе постоянно работают бригады столичных коммунальщиков. Они ремонтируют и обновляют инженерные сети, готовят Донецк к зиме и поддерживают его в отопительный сезон.

В 2025 году в Донецке завершили реконструкцию центра для молодежи. На месте бывшего торгового центра за 11 месяцев создали современное пространство для обучения, творчества, спорта и досуга. Также привели в порядок помещения для службы приема и обработки экстренных вызовов и благоустроили прилегающую территорию.

Кроме того, модернизировали два корпуса крупнейшего медучреждения города – поликлиники и отделения кардиохирургии. Помимо этого, специалисты привели в порядок парк и сквер. В 2026 году возрождение еще одного парка площадью 16,5 гектара продолжается.

Ранее Собянин доложил Владимиру Путину, что опыт Москвы по обновлению школьных зданий будет востребован в регионах, где нет потребности в строительстве новых школ, но существующая инфраструктура требует серьезного ремонта. В настоящее время эту работу проводят в Донецке и Луганске.

По словам мэра, в Донецке и Луганске была проведена полная комплексная реконструкция 30 образовательных учреждений. В этом году будут открыты 5 школ. Путин подчеркнул важность такой работы и поблагодарил Собянина за внимание к вопросу. По его словам, Москва подает очень хороший пример для других регионов России.

