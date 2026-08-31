В ЮАР подростки сделали обрезание ребенку в школьном туалете

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Четверо старшеклассников сделали насильственное обрезание 11-летнему ребенку в начальной школе Синкобиле в городе Сошангуве в ЮАР. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sowetan.

Инцидент произошел во время перемены. По информации издания, старшеклассники повалили мальчика на пол в туалете, перевязали его гениталии лентой и провели обрезание. Они также пригрозили ребенку избиением, если он расскажет о случившемся.

Мать узнала о произошедшем спустя несколько дней, когда заметила, что сын ходит странной походкой. После расспросов мальчик показал ей опухшую интимную часть тела. Врач, к которому обратилась семья, заявил, что квалифицированное заключение можно будет дать только после уменьшения отека.

После инцидента женщина перестала отпускать сына на уроки. Полиция возбудила уголовное дело.

В местном департаменте образования сообщили, что знают об инциденте с 21 августа и проводят расследование. В школах планируется усилить надзор за туалетами во время перемен и проверять учеников на предмет проноса опасных предметов.

Ранее в Испании группу 12-летних школьников заподозрили в изнасиловании одноклассницы. По информации СМИ, девочка, как и ее одноклассники, была приглашена на день рождения. Во время празднования пять несовершеннолетних надругались над ней. Личности злоумышленников уже установили.

