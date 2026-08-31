Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 17:44

Происшествия

В ЮАР подростки сделали обрезание ребенку в школьном туалете

Фото: AP Photo/Nardus Engelbrecht

Четверо старшеклассников сделали насильственное обрезание 11-летнему ребенку в начальной школе Синкобиле в городе Сошангуве в ЮАР. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sowetan.

Инцидент произошел во время перемены. По информации издания, старшеклассники повалили мальчика на пол в туалете, перевязали его гениталии лентой и провели обрезание. Они также пригрозили ребенку избиением, если он расскажет о случившемся.

Мать узнала о произошедшем спустя несколько дней, когда заметила, что сын ходит странной походкой. После расспросов мальчик показал ей опухшую интимную часть тела. Врач, к которому обратилась семья, заявил, что квалифицированное заключение можно будет дать только после уменьшения отека.

После инцидента женщина перестала отпускать сына на уроки. Полиция возбудила уголовное дело.

В местном департаменте образования сообщили, что знают об инциденте с 21 августа и проводят расследование. В школах планируется усилить надзор за туалетами во время перемен и проверять учеников на предмет проноса опасных предметов.

Ранее в Испании группу 12-летних школьников заподозрили в изнасиловании одноклассницы. По информации СМИ, девочка, как и ее одноклассники, была приглашена на день рождения. Во время празднования пять несовершеннолетних надругались над ней. Личности злоумышленников уже установили.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика