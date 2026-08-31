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31 августа, 17:56

Политика

Польские истребители поднялись на сопровождение российского Ил-20 над Балтикой

Фото: ТАСС/Максим Кузовков

Дежурная пара истребителей ВВС Польши была поднята в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, который пролетал над Балтикой. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

Он уточнил, что инцидент произошел в 30 километрах к северу от польского прибрежного города Леба. Министр добавил, что воздушное пространство страны при этом не нарушалось.

Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II около двух часов курсировал над нейтральными водами в южной части Черного моря. Высота полета составила более 9,5 километра.

Борт вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце и направлялся с запада на восток и обратно, не используя коридоры, установленные для гражданской авиации.

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