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08 сентября, 09:34

Политика

Лавров заявил, что ответные удары РФ на теракты Украины имеют более тяжелые последствия

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Москва предупреждала Киев о неизбежном ответе на удары по гражданским объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, и этот ответ окажется для Украины гораздо тяжелее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту "Сама Меньшова".

"Это сейчас и происходит", – подчеркнул дипломат.

Он также сказал, что в настоящее время переговоры по урегулированию украинского конфликта не проводятся. На вопрос, что скрывается за закрытыми дверями, министр ответил, что за ними ничего нет. Он подчеркнул, что отсутствие внешних проявлений переговорного процесса не говорит о том, что он существует.

По словам Лаврова, коллективный Запад неоднократно препятствовал мирному урегулированию Киевом. Он напомнил, что в апреле 2022 года на стамбульских переговорах Украина выдвинула свой план, но действующий в тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил Киеву его подписать.

Министр подчеркнул, что Джонсон отрицает запрет, говоря, что только предложил украинцам самим принимать решение, но Лавров считает это ложью. В подтверждение он ссылается на статью в The American Conservative, в которой детально описан механизм, как Запад не позволял Киеву подписать его собственные предложения, одобренные Россией. Лавров добавил, что теперь Запад может не сильно суетиться с "новыми идеями".

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 8 сентября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам на Украине, которые используются Вооруженными силами Украины. В итоге удалось поразить объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, предназначенные для производства и складирования БПЛА и крылатых ракет ВСУ.

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