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08 сентября, 08:43

Политика

Силы ПВО ликвидировали 384 вражеских БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА в период с 20:00 по московскому времени 7 сентября до 08:00 8 сентября были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

До этого сообщалось, что только при отражении воздушной атаки на Ростовскую область удалось ликвидировать около 100 БПЛА. На этом фоне в Чертковском районе от падения обломков одного из аппаратов произошло возгорание сухой травы. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что из-за атаки беспилотников на Саратов пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Шестеро из них госпитализированы. При этом после вражеской атаки зафиксированы повреждения нескольких домов в Саратове. Для жильцов пострадавших домов организован оперштаб и открыт пункт временного размещения.

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