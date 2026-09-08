Товарооборот России и Китая вырос на 28,4%

Фото: depositphotos/denisismagilov

Товарооборот России и Китая за январь – август 2026 года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

В таможенном управлении отметили, что товарооборот за этот период между двумя странами достиг 185,047 миллиарда долларов. По данным ведомства, за восемь месяцев Китай поставил в Россию товаров на 84,675 миллиарда долларов – рост составил 30,7%. Импорт из России, в свою очередь, увеличился на 26,5%, до 100,372 миллиарда долларов.

Отдельно в августе товарный оборот двух стран составил 25,603 миллиарда долларов. Из них поставки из России в Китай достигли 13,752 миллиарда долларов, а из Китая в Россию – 11,851 миллиарда долларов.

Ранее товарооборот между Россией и Арменией упал примерно на две трети по сравнению с 2025 годом и продолжит сокращаться. В частности, в 2024 году он достиг рекордных 12 миллиардов долларов, но в 2025 году упал до примерно 8 миллиардов долларов. Это произошло из-за проблем в отношениях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Армении.

