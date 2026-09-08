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08 сентября, 07:18

Город

Предприниматели смогут приобрести пять помещений в Некрасовке на городских торгах

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На открытые аукционы выставлены пять нежилых помещений свободного назначения в районе Некрасовка. Об этом сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Объекты расположены на первом этаже многоквартирного дома по адресу улица Маршала Еременко, дом 3, корпус 2. Каждое помещение имеет отдельный вход с улицы. Их площадь варьируется от 68,8 до 96,2 квадратного метра.

По словам Пуртова, Некрасовка – быстро развивающийся район, где сочетаются относительно невысокий порог входа в бизнес и активный приток жителей, что создает устойчивый спрос на товары и услуги. Помещения имеют свободное назначение, поэтому здесь можно открыть практически любой вид бизнеса.

Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Прием заявок на участие в аукционах завершится 6 октября. Сами торги пройдут 15 октября на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее три коммерческих помещения выставили на открытые торги в Академическом районе Москвы. Их площадь составляет от 103 до 480,6 квадратного метра. Два объекта находятся в подвале, еще один занимает первый этаж и подвал многоквартирного дома. Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества.

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