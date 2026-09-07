Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 07:25

Город

61 машино-место на Утренней улице в Москве выставят на городские торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Автовладельцы смогут приобрести на городских аукционах 61 машино-место в подземном паркинге многоквартирного дома на Утренней улице в районе Новогиреево, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Собственное машино-место обеспечивает удобство при ежедневном использовании автомобиля и экономит время: владельцу не приходится каждый раз искать свободную парковку", – цитирует Пуртова портал мэра и правительства столицы.

Лоты расположены по адресу Утренняя улица, дом 20А. Площадь каждого из них составляет от 13,3 до 14,3 квадратного метра. Прием заявок на участие в аукционах завершится в период с 8 по 11 сентября, а сами торги пройдут с 15 по 18 сентября на онлайн-площадке "Росэлторг".

Для участия в торгах потребуется регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Большое количество лотов позволяет участникам сравнить параметры и расположение внутри парковки, чтобы подобрать подходящий вариант.

Ранее город выставил на торги 16 нежилых помещений в Северном районе. Площадь объектов составляет от 86,4 до 230,2 квадратного метра. Все они расположены в зданиях на Дмитровском шоссе, рядом со станцией метро "Физтех". Помещения занимают первые этажи жилых домов и имеют свои выходы, они подойдут для открытия магазинов, салонов красоты, образовательных центров.

Читайте также


город

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика