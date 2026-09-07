61 машино-место на Утренней улице в Москве выставят на городские торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Автовладельцы смогут приобрести на городских аукционах 61 машино-место в подземном паркинге многоквартирного дома на Утренней улице в районе Новогиреево, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Собственное машино-место обеспечивает удобство при ежедневном использовании автомобиля и экономит время: владельцу не приходится каждый раз искать свободную парковку", – цитирует Пуртова портал мэра и правительства столицы.

Лоты расположены по адресу Утренняя улица, дом 20А. Площадь каждого из них составляет от 13,3 до 14,3 квадратного метра. Прием заявок на участие в аукционах завершится в период с 8 по 11 сентября, а сами торги пройдут с 15 по 18 сентября на онлайн-площадке "Росэлторг".

Для участия в торгах потребуется регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Большое количество лотов позволяет участникам сравнить параметры и расположение внутри парковки, чтобы подобрать подходящий вариант.

Ранее город выставил на торги 16 нежилых помещений в Северном районе. Площадь объектов составляет от 86,4 до 230,2 квадратного метра. Все они расположены в зданиях на Дмитровском шоссе, рядом со станцией метро "Физтех". Помещения занимают первые этажи жилых домов и имеют свои выходы, они подойдут для открытия магазинов, салонов красоты, образовательных центров.

