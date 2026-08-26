Город выставил на торги 18 нежилых помещений на Салтыковской улице

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Предприниматели могут приобрести 18 нежилых помещений свободного назначения на Салтыковской улице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Площадь объектов варьируется от 46 до 161 квадратного метра. Все они расположены на первых этажах жилых домов и имеют отдельные входы. Помещения находятся по адресам Салтыковская улица, дом 5, корпус 2, дом 6/1, корпуса 4, 5, 6, 7, дом 6/2, корпуса 2 и 4.

Прием заявок на участие в торгах завершается в период с 29 сентября по 7 октября в зависимости от выбранного лота. Аукционы состоятся на электронной площадке "Росэлторг" с 8 по 16 октября.

Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества. Его руководитель Екатерина Соловьева отметила, что помещения находятся в новом микрорайоне Косино-Ухтомский, где первые этажи изначально спроектированы нежилыми. Это упрощает подключение к инженерным коммуникациям и позволяет быстрее приступить к реализации бизнес-концепции.

Ранее на торги выставили нежилое помещение площадью 649,3 "квадрата" в Измайлове. Оно расположено по адресу Измайловская площадь, дом 2. Объект находится на первом этаже и в подвале здания. Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 сентября, сами торги состоятся 11-го числа.