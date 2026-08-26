Жителей Котовска призвали сидеть дома из-за дыма от пожара на складе Wildberries

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Жителям Котовска Тамбовской области рекомендуется воздержаться от перемещений по городу в ближайшие два дня, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения из-за пожара на логистическом центре Wildberries после атаки БПЛА. Об этом глава города Алексей Плахотников сообщил в мессенджере MAX.

"На складском комплексе Wildberries сильный пожар, дым и смог быстро распространяются на город", – указал он.

Плахотников также попросил горожан держать закрытыми окна и балконы, а для покупки продуктов и необходимых товаров пользоваться системами доставки. Особое внимание он призвал уделить самочувствию близких и соседей, страдающих астмой и другими заболеваниями дыхательных путей.

По последним данным, площадь возгорания превысила 100 тысяч квадратных метров. После получения сигнала тревоги на объекте провели эвакуацию персонала. Предварительно, пострадал один из работников Wildberries. Он получил сотрясение мозга от взрывной волны.

Всего средства ПВО сбили 16 беспилотников противника над Тамбовской областью.