Минприроды ожидает полного воспроизводства запасов нефти и газа РФ в 2026 году

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Полное воспроизводство запасов нефти и газа ожидается в России в текущем году. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума.

За первое полугодие прирост запасов промышленных категорий по результатам геологоразведочных работ недропользователей составил по жидким углеводородам (нефти и конденсата) 45 миллионов тонн, по газу – 155,5 миллиарда кубометров, сказал собеседник агентства.

Согласно материалам Минэнерго, добыча нефти с конденсатом в России в прошлом году снизилась на 0,9% и составила 511,5 миллиона тонн. Добыча природного и попутного нефтяного газа уменьшилась на 3% – до 663,3 миллиарда кубометров.

Ранее сообщалось, что китайская госкорпорация Sinopec увеличила объем закупок российской нефти, чтобы компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока. По данным СМИ, компания приобрела от 30 до 40 партий нефти марки "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ESPO), что эквивалентно примерно 241–320 тысячам баррелей в сутки.