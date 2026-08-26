В Москве по программе капремонта привели в порядок 65 домов с аттиками

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда в столице восстановили 65 домов, имеющих аттики – архитектурные элементы, возвышающиеся над крышей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

В частности, в 2023 году привели в порядок здание по адресу 1-й Неопалимовский переулок, дом 16/13. Дом построен в 1912 году по проекту архитектора Петра Харко – одного из мастеров столичного модерна. Фасады украшают рустованные нижние этажи, выступающие эркеры с лепным декором, а центральным элементом является вертикальный витраж лестничной клетки и аттик, венчающий карниз.

Команда фонда капремонта подготовила план реставрационных работ с тщательным отбором материалов. Ремонт осуществлялся в несколько этапов: сначала фасады очистили и промыли, затем укрепили поврежденную кирпичную кладку, заделали трещины и обработали влажные зоны антисептиком.

Далее был обновлен штукатурный слой, а эркеры выделили с помощью фактурной штукатурки. Завершающим штрихом стало окрашивание здания в исторические цвета "белая яичная скорлупа" и "кремово-белый".

После этого приступили к ремонту балконов, замене отливов и установке новых водосточных труб. На крыше восстановили деревянную конструкцию и сменили кровельный материал, а в чердачных помещениях заменили утеплитель.

В 2025 году специалисты фонда отремонтировали дом 48 на Ленинградском проспекте. Этот жилой дом сложной конфигурации был построен в 1951 году по проекту архитектора Анатолия Мезьера.

Главный фасад отличается симметрией и выделяется тремя ризалитами с эркерами, сандриками, а на уровне первых двух этажей дополнен колоннадами с портиками и балюстрадами. Дворовые фасады примечательны парными эркерами, увенчанными аттиками.

Специалисты расчистили и промыли фасад, обработали места замокания антигрибковым составом. Архитектурные элементы бережно восстановили, после чего произвели ремонт штукатурного слоя и окрасили фасад в исторический оттенок "белая пшеничная мука". Также привели в порядок балконы и входные группы, установили наружные водосточные трубы. На крыше обновили кровельное покрытие, а в чердаке смонтировали теплоизоляцию из минераловатных плит.

В 2026 году специалисты приступили к восстановлению дома 12 в 1-м Басманном переулке. Здание в стиле неоготики построено в 1912 году по проекту архитектора Бориса Великовского. Шестиэтажный дом Т-образной формы имеет фасады со сложной пластикой: руст на первых двух этажах, порталы, арки, пилястры, венчающий и межэтажный карнизы.

Для проведения ремонта разработан индивидуальный проект с применением современных отечественных материалов. Мастерам предстоит восстановить фасад, крышу и подвал, а также заменить ряд инженерных систем. Работы на фасаде начались с расчистки, промывки и антигрибковой обработки. Затем восстанавливается штукатурный слой, после чего здание будет окрашено в исторические оттенки – "бежевый чеснок" и "светло-серая слюда".

Все декоративные элементы фасада будут отреставрированы. Параллельно ведутся ремонт балконов и входных групп, а по окончании работ смонтируют новые водосточные трубы.

На крыше уже заменили обрешетку и кровельное покрытие, а на чердаке установили теплоизоляцию из минераловатных плит. Кроме того, в доме обновляют инженерные системы – магистрали водоотведения, центрального отопления и холодного водоснабжения.

Между тем на Алтуфьевском шоссе отремонтируют пять жилых домов 1979–1984 годов постройки. Речь идет о домах 58а, 58б, 62а, 62б и 62в. В зданиях модернизируют инженерные коммуникации, затем проведут локальные восстановительные работы, а также обновят подвалы и кровли.