People: певица Долли Партон скончалась после борьбы с онкологией

Фото: AP Photo/Charlie Riede

Американская певица и актриса Долли Партон, которую называли "королевой кантри", умерла из-за онкологического заболевания, с которым она боролась непродолжительное время. Об этом сообщает RT со ссылкой на журнал People.

В материале указано, что команда певицы подтвердила соответствующую информацию.

При этом в мае певица была вынуждена отменить концерты. Тогда она сообщала, что уже несколько лет проходит лечение от камней в почках. В сентябре у нее были запланированы три концерта в Лас-Вегасе.

Партон скончалась 25 августа на 81-м году жизни.

Артистка начала карьеру в середине 1950-х, добившись признания в 1967-м с песней Dumb Blonde. Ее композиция Jolene, выпущенная в 1973 году, попала в список 100 величайших песен кантри и 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

За свою карьеру Партон 10 раз побеждала в номинациях "Грэмми" (с 1979 по 2021 год), а в 2011 году получила специальную награду за достижения. Также среди известных работ певицы – альбомы Here You Come Again, Trio, Blue Smoke и сингл I Will Always Love You, который позже перепела Уитни Хьюстон. Кроме того, Партон снималась в фильмах "С девяти до пяти" и "Горный хрусталь".

В связи со смертью Партон президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги на территории страны на семь дней.

