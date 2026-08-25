Крупное помещение для бизнеса выставлено на торги в Измайлове

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги нежилое помещение площадью 649,3 квадратного метра в районе Измайлово. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Объект имеет свободное назначение, поэтому будущий владелец сможет использовать его под разные цели. Помещение расположено по адресу Измайловская площадь, дом 2. Оно находится на первом этаже и в подвале жилого дома.

Аукцион пройдет 11 сентября на онлайн-площадке "Росэлторг". Заявки на участие принимаются до 7 сентября.

Кроме того, для предпринимателей доступны помещения в районе Царицыно. Они находятся на первом этаже здания по адресу улица Бехтерева, дом 3а. Их площадь составляет от 77,3 до 142,1 квадратного метра. Там можно открыть кофейню, магазин, фитнес-студию или салон красоты.