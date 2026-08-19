Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 07:33

Город

Город выставил на торги нежилое помещение в историческом здании на Яузской улице

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на торги крупное нежилое помещение в историческом здании в Таганском районе столицы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение расположено по адресу Яузская улица, дом 6, строение 1. Оно занимает первый, второй и антресольный этажи нежилого двухэтажного здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения – "Городская усадьба Е. И. Демидова – Рахмановых, середина XVIII века – XIX век. Главный дом, середина XVIII века, первая половина XIX века, 1880–1890-е годы".

Площадь объекта составляет 467,5 квадратного метра. Там предприниматели могут открыть музей, офис, образовательный или культурный центр.

Пуртов напомнил, что, приобретая недвижимость в исторических зданиях, новые владельцы должны содержать его в соответствии с охранными обязательствами.

Заявки принимаются до 24 сентября, а сами торги состоятся 6 октября. Для участия нужно зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на открытые торги выставили помещение для бизнеса в Лефортове. Оно имеет площадь 319,9 квадратного метра и расположено по адресу Душинская улица, дом 20. Объект занял первый этаж и подвал многоквартирного дома.

Москвичи стали чаще покупать квартиры на городских аукционах

Читайте также


город

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика