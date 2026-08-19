Город выставил на торги нежилое помещение в историческом здании на Яузской улице

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на торги крупное нежилое помещение в историческом здании в Таганском районе столицы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение расположено по адресу Яузская улица, дом 6, строение 1. Оно занимает первый, второй и антресольный этажи нежилого двухэтажного здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения – "Городская усадьба Е. И. Демидова – Рахмановых, середина XVIII века – XIX век. Главный дом, середина XVIII века, первая половина XIX века, 1880–1890-е годы".

Площадь объекта составляет 467,5 квадратного метра. Там предприниматели могут открыть музей, офис, образовательный или культурный центр.

Пуртов напомнил, что, приобретая недвижимость в исторических зданиях, новые владельцы должны содержать его в соответствии с охранными обязательствами.

Заявки принимаются до 24 сентября, а сами торги состоятся 6 октября. Для участия нужно зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на открытые торги выставили помещение для бизнеса в Лефортове. Оно имеет площадь 319,9 квадратного метра и расположено по адресу Душинская улица, дом 20. Объект занял первый этаж и подвал многоквартирного дома.