Работа аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничена

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.

Также ограничения были введены в аэропортах Внуково и Шереметьево. Авиагавани принимают и отправляют рейсы только после согласования с уполномоченными органами.

В Росавиации предупредили, что в расписании рейсов возможны изменения. Пассажиров просят проверять актуальную информацию на онлайн-табло воздушных гаваней.