ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном

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Объединенные Арабские Эмираты объявили о полной остановке всех торговых, финансовых и коммерческих операций с Ираном. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел страны на своей странице в социальной сети X.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что решение принято на фоне ракетной атаки со стороны Тегерана и продолжающейся эскалации в регионе. Дипломаты подчеркнули, что подобные действия подрывают международную безопасность и мир, поэтому все экономические связи с Ираном приостанавливаются до дальнейшего уведомления.

Ранее СМИ сообщили, что службы разведки нескольких арабских стран якобы получили данные о подготовке Ирана к расширению военных действий против США и Израиля. По информации журналистов, иранское руководство за последние два месяца усилило влияние Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на регулярную армию.

Кроме того, Тегеран наращивает производство ракет и беспилотников. Арабские разведслужбы также получили переписку между Ираном и союзными вооруженными формированиями в Йемене и Ираке.