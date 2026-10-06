Политолог Буневич: молодежные протесты могут заставить власти в Европе уйти в отставку

Масштабные протесты старшеклассников охватили европейские страны. К примеру, во Франции уже задержаны более 5 тысяч человек, а ущерб школам в Парижском регионе составил 200 миллионов евро. Какие еще государства охватили акции и могут ли они закончиться свержением правительств – в материале Москвы 24.

Тысячи задержанных

Фото: legion-media.com/SIPA/Jeanne Accorsini

Протесты старшеклассников во Франции продолжаются третью неделю и приобрели общенациональный масштаб. Учащиеся требуют решить проблему нехватки преподавателей, переполненных классов, тяжелого расписания и плохого состояния школьных зданий.



Акции сопровождаются столкновениями с полицией: правоохранители применяют слезоточивый газ, а часть протестующих отвечает фейерверками и петардами. Кроме того, бунтующие громят объекты социальной инфраструктуры, из-за чего только в Парижском регионе ущерб уже составил порядка 200 миллионов евро, сообщил в эфире радио RMC глава регионального совета Валерий Пекресс.



Министр образования Эдуар Жеффре рассказал радиостанции France Inter, что на 24 акциях фиксировались поджоги и вандализм. Также зарубежные СМИ сообщали о нападениях на руководителей школ: к примеру, в Париже и Марселе директора получили травмы, а 59-летнего педагога облили бензином и избили.

Жеффре рассказал в эфире телеканала BFMTV, что на момент 5 октября с начала протестов пострадали 190 учеников. Всего, по данным Reuters и AFP, ранения получили более тысячи человек, включая участников протестов и силовиков. При этом в Минюсте страны отметили, что с начала протестов задержаны 5 060 человек, 87% из которых – несовершеннолетние. Уголовное преследование предъявлено 1 802 задержанным. Из-за протестов приостановили деятельность от 400 до 500 лицеев – около 10% учебных заведений страны.



К школьникам присоединились родители, а 6 октября в акциях намерены участвовать учителя и профсоюзы, заявили во французской профсоюзной федерации FSU, сообщает газета "Известия". Общественники при этом настаивают на мирном характере выступлений и призывают решать вопросы путем диалога.





из сообщения FSU Акции протеста формируются последовательно, одна за другой. Вероятно, за нынешними последуют и другие дни протестной мобилизации, однако пока ничего не утверждено.

Из-за протестов президент Франции Эммануэль Макрон попал в серьезный политический кризис. Демонстрации совпали с выступлениями работников госсектора против сокращения расходов, а рейтинг действующего главы государства, по данным опросов, опустился до 18%.



Лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон призвал сторонников выйти на акции в поддержку учащихся и отверг обвинения в подстрекательстве к насилию.



"Наша страна переживает самое мощное движение школьников и студентов с мая 1968 года", – заявил он в специальном видеообращении.



В то же время канцелярия премьер-министра Франции Себастьена Лекорню утверждает, что "Непокоренная Франция" способствовала разрастанию протестов.

По всей Европе?

Фото: legion-media.com/JNA Press

Волна молодежного недовольства вышла за пределы Франции. В частности, 5 октября в бельгийском Льеже прошли массовые акции с вандализмом и поджогами: зумеры блокировали школы и маршировали по центру города, а владельцы магазинов закрывали точки. Недовольные выступили против образовательных реформ, роста стоимости проезда и платы за обучение – их требования во многом повторяют французские.

Полиция задержала 16 человек, у которых изъяли стеклянные бутылки и ткань. По мнению правоохранителей, эти предметы могли быть использованы для изготовления коктейлей Молотова.

Кроме того, вечером 5 октября в Барселоне прошел митинг против жилищного кризиса, который завершился столкновениями с полицией. После окончания демонстрации силовики потребовали от участников разойтись, однако те начали бросать в правоохранителей стеклянные бутылки и другие предметы, а также поджигать мусорные контейнеры. По официальным данным, в результате полиция задержала 13 человек, в том числе несовершеннолетнего, а 28 стражей порядка получили легкие травмы.

Демонстрации начались после выселения 87-летней Марикармен Абаскаль, которая десятилетиями проживала в одной и той же квартире в Мадриде. Ее случай стал символом протестного движения: зумеры разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль, а аналогичные акции распространились на другие города. Новые выступления последовали после того, как нижняя палата парламента отклонила два постановления с мерами в жилищной сфере, сообщили СМИ.

Протестующие требуют снижения стоимости аренды, введения бессрочных договоров и изъятия жилья у так называемых фондов-стервятников, которые покупают недвижимость задешево и продают дороже. В субботу акции прошли более чем в десятках городов страны. В Мадриде, по данным правительства, в демонстрации приняли участие около 70 тысяч человек, хотя организаторы заявили о 500 тысячах.

На этом фоне премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции 5 октября объявил о роспуске парламента и проведении досрочных всеобщих выборов 29 ноября. По его словам, для дальнейших реформ кабмину необходимо обновить и расширить поддержку граждан, а также сформировать в парламенте более широкое прогрессивное большинство.

Санчес признал, что часть общества недовольна, а властям не удалось решить все задачи, включая борьбу с неравенством, развитие госуслуг и обеспечение доступа к жилью.

"Выпустить пар"?

Фото: legion-media.com/SIPA/Jeanne Accorsini

Подобного рода протесты случаются в ЕС регулярно, отметил в разговоре с Москвой 24 генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Полиция там работает не так, как в США. Полагаю, европейские столицы в какой-то мере даже позволяют этим протестам проявиться, выплеснуться на улицу, чтобы выпустить пар", – поделился он своим мнением.

По словам эксперта, в политическом плане при этом ничего не происходит: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой.

"Когда кто-то предъявляет претензии тому же Брюсселю или европейским столицам, они кивают на улицы и говорят: "Смотрите, люди протестуют, значит, демократия у нас есть". И все довольны", – уточнил эксперт.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации К сожалению, для гражданского общества европейских стран политическая система устроена таким образом, что эти протесты ни к чему не приводят. Могут поменять премьер-министра, но курс остается прежним, и это преподносится как торжество демократии. Поэтому оптимизма на этот счет у меня нет.

По оценке специалиста, предсказать расширение протестов на другие страны невозможно, однако спорадические локальные вспышки могут произойти.

"Европа – маленькая территория, и границы там очень условны. Но это будет носить декоративный характер – протест ради протеста. Какие-то косметические вещи возможны, но я напомню, что и в европейских странах, и в Брюсселе очень развита бюрократия", – добавил он.

Если в Европе деньги уже были выделены на определенные вещи, они будут потрачены вплоть до следующего распределения средств. И изменить это ни один протест не в состоянии, заключил Мухин.

Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич заявил Москве 24, что в Испании, особенно во Франции, есть традиции уличных студенческих и лицейских протестов, выдвижения социальных требований и достаточно жесткого их отстаивания.



"Во Франции ситуация осложняется предвыборной кампанией. Партия "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона поддерживает эти протесты и отчасти их координирует. В Испании сейчас большие трудности, связанные с ценами на жилье и его доступностью", – пояснил он.





Дмитрий Буневич политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Я не думаю, что протесты могут легко перекинуться на другие европейские страны, потому что везде своя ситуация и политическая традиция. Но испанские и французские кейсы неплохо отражают ту тяжелую социально-экономическую ситуацию, в которой эти государства находятся.

На вопрос, могут ли зумеры свергнуть правительства этих стран, Буневич ответил, что в Испании с учетом отставки правительства Педро Санчеса это уже фактически произошло. Какой будет новая конфигурация парламента – неизвестно. При этом в 2027-м президентские выборы состоятся во Франции, ситуация тоже может получить свое отражение, заключил политолог.

