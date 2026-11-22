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Три человека погибли при пожаре на кондитерской фабрике PT Fonusa Agung Mulia в промышленном районе Чиканде в индонезийской провинции Бантен. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas).

По данным Basarnas, спасатели ищут 36 человек. Спасти удалось 15 человек, четверо из них были ранены.

Портал Detik со ссылкой на полицейского, участвующего в операции, сообщает о 19 спасенных, из которых четверо получили травмы. По данным издания, в здании находились около 60 человек.

Предварительно, сгорело одно из заводских зданий. Тушение не завершено, спасательная операция продолжается. Выжившие рассказали, что возгорание началось из-за холодильного оборудования на третьем этаже.

Ранее не менее четырех человек погибли при пожаре на тепловой электростанции "Аль-Харта" в Басре на юге Ирака. Ранения получили не менее 30 человек. Силовики отметили, что погибшие и раненые в основном были жителями незаконно построенных домов рядом со станцией.

