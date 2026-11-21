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Не менее четырех человек погибли при пожаре на тепловой электростанции "Аль-Харта" в Басре на юге Ирака. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей служб безопасности.

По данным агентства, ранения получили 30 человек. При этом информационный центр сил безопасности Ирака сообщил о 4 погибших и 35 пострадавших.

Власти начали расследование крупного пожара, чтобы установить его обстоятельства и причины. По предварительным данным, возгорание произошло 21 ноября.

Силовики отметили, что погибшие и раненые в основном были жителями незаконно построенных домов рядом со станцией.

Ранее 14 человек погибли в результате пожара в жилом комплексе в китайской провинции Шаньси. Еще 33 человека получили травмы. Возгорание возникло в одном из жилых комплексов района Инцзэ города Тайюань.

