Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Некоторые препараты против устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, которые создают российские компании, могут зарегистрировать в 2027 году. Об этом рассказал ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов.

"Мы очень надеемся, что в 2027 году некоторые из них уже будут зарегистрированы", – сказал он.

По словам Козлова, такие лекарства делают в том числе отечественные разработчики. Речь идет о препаратах на основе комбинаций бета-лактамных антибиотиков с ингибиторами бета-лактамаз, а также о комбинациях ингибиторов бета-лактамаз.

Ранее таргетное лекарство для терапии рака печени и щитовидной железы, которое выпускает резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", включили в перечень стратегически значимых лекарственных средств. Выпуск онкопрепарата ведет компания "ОнкоТаргет".

Средство точечно блокирует рост опухолевых клеток и позволяет продлить жизнь пациентам. Исследования биоэквивалентности подтвердили, что оно полностью соответствует оригинальному препарату по эффективности и безопасности, а качество российского производства обеспечивают стандарты GMP.

