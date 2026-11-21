Фото: 123RF.com/marylobakina

Граждане Ирана полностью поддерживают выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом в беседе с ТАСС заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Абольфазль Зохреванд.

Так он прокомментировал возможность выхода государства из ДНЯО, предусмотренный статьей 10 этого документа. Зохреванд объяснил, что Иран фактически перестал являться членом ДНЯО и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после ударов по ядерным объектам исламской республики и убийства ее ядерщиков.

"Нас выгнали и из агентства, и из ДНЯО. Это очень важный момент. Нам вообще больше не нужно ничего объявлять, мы можем просто принять решение", – отметил он.

Депутат добавил, что передача генеральным директором МАГАТЭ иранских документов и информации Израилю, не являющимся участником ДНЯО, показывает, что агентство "обнажило против страны меч".

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет предпринять никаких действий в рамках предложений международных посредников по своей ядерной программе без прямого одобрения Вашингтона. По его словам, сами предложения посредников не имеют принципиального значения для Вашингтона. Глава Белого дома также выразил уверенность, что у "Ирана не будет ядерного оружия".