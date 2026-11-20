Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

На проспекте Вернадского в районе дома 10, строения 2, по улице Коштоянца столкнулись автомобиль такси и электровелосипед, которым управлял курьер. Об этом сообщил столичный Дептранс в МАХ.

Движение транспорта на участке не затруднено. На место происшествия прибыли городские оперативные службы. Сведения о возможных пострадавших и причины аварии устанавливаются.

В департаменте напомнили водителям об опасности нарушений правил дорожного движения, которые могут привести к серьезным последствиям.

Ранее на 17-м километре внешней стороны МКАД столкнулись семь автомобилей, в том числе автобус. По предварительным данным Дептранса, причиной аварии могло стать резкое перестроение одной из машин, двигавшейся с превышением скорости.

В столичном главке МВД сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

