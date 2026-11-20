Фото: МАХ/"Эрмитаж"

Шелковый свиток-панно времен императора Цяньлуна передал в дар Государственному Эрмитажу меценат Анатолий Жуков – подарок уже включили в экспозицию "Императорский Китай. Династия Цин".

"Это наши замечательные петербургские коллекционеры. Они дарят нам потрясающее добавление к нашей китайской коллекции – прекрасное панно", – передает ТАСС слова генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Вертикальный свиток выполнен в жанре китайской живописи "цветы и птицы", который получил распространение еще в XII веке. Его сюжет посвящен Новому году, который в Китае отмечают в начале весны по лунному календарю. У скалы изображены растущие нарциссы, рядом цветут слива и куст камелии – их цветение приходится именно на это время. На ветке сливы расположилась птица майна.

По словам коллекционера, свиток мог оказаться в России в начале XX века, после подавления Боксерского восстания в Китае. Сам Жуков приобрел его в 1990-е годы. Китайское собрание музея насчитывает несколько десятков тысяч предметов, однако ранее в нем не было вещей с печатью инвентаря императорской коллекции. Историческая ценность и высокий художественный уровень панно делают его важным приобретением для музея.

По словам Пиотровского, после показа на выставке свиток займет место в постоянной экспозиции Эрмитажа.

Ранее Эрмитаж анонсировал выставку "Государева дорога. Путешествия и церемонии императорского двора", которую планируют открыть на ВДНХ в 2027 году. Экспозицию разместят в павильоне № 1 "Центральный". Из Санкт-Петербурга доставят 850 предметов, в том числе карету Екатерины II и сундук-трансформер, принадлежавший Александру III.

Общее число экспонатов составит около 1,2 тысячи – это произведения живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства из коллекций пяти отделов Эрмитажа. Площади выставочного пространства позволят разместить даже крупные предметы.

