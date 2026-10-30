"Мосбилет" приглашает в мир кукол и волшебства Московского детского театра теней

Фото: Детский театр теней

Московский детский театр теней (МДТТ) предлагает зрителям разных возрастов погрузиться в сказочную атмосферу, где истории рассказывают с помощью кукол, силуэтов и игры света. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Артисты и режиссер МДТТ рассказали о работе над спектаклями и постановках, которые стоит увидеть. На сцене театра маленькие ящерицы отправляются навстречу неизвестному, а Лис и Поросенок учатся поддерживать друг друга.

В репертуаре есть постановки как для самых маленьких, так и для подростков и взрослых, которым интересно по-новому взглянуть на знакомые сюжеты. Актриса Любовь Степанюк считает, что театр помогает зрителям переживать новые чувства и пробуждает в них внутреннего ребенка.

От художественного кружка к профессиональному театру

История МДТТ началась в 1934 году. Тогда художница Екатерина Зонненштраль организовала при Московском музее детской книги кружок графики для любителей. Она получила образование в Императорском Строгановском центральном художественно-промышленном училище, которое сегодня носит название Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова.

Еще в 1920-х годах Зонненштраль работала художником-оформителем в московских театрах, в том числе в Театре имени Евгения Вахтангова. Она занималась сценическими декорациями и костюмами, внесшими заметный вклад в развитие отечественного театрального искусства.

Вместе с режиссером Софьей Свободиной художница превратила кружок графики в пространство для первых театральных постановок. Начинание получило поддержку, коллективу официально выделили финансирование из бюджета Московского городского отдела народного образования.

В начале 1940-х годов музей вместе со своими фондами эвакуировали в Ленинград, из-за чего работа кружка остановилась. К проекту вернулись в июне 1944 года, тогда театр получил профессиональный статус. К этому времени Зонненштраль и Свободина работали в Московском отделении Всероссийского гастрольно-концертного объединения. Вместе с группой актеров они выступили с инициативой создать профессиональный театр теней.

Для этого артистам пришлось осваивать особую технику управления теневыми куклами, которая существенно отличалась от привычных приемов драматического театра. Благодаря упорству основательниц и постоянному творческому поиску любительский кружок постепенно превратился в профессиональный коллектив, сформировавший отдельное направление в детском театральном искусстве.

Теневые образы, куклы и актерская игра

МДТТ находится на Измайловском бульваре, недалеко от станции метро "Первомайская". Такое расположение удобно для жителей соседних районов и тех, кто приезжает в театр из других частей города. Поблизости расположен благоустроенный Измайловский парк, где до или после спектакля можно прогуляться среди лесного ландшафта.

В постановках театра сочетаются сразу несколько сценических форм: артисты играют драматические роли, работают с теневыми куклами за ширмой и управляют перчаточными персонажами. Небольшие залы создают условия для тесного контакта со зрителями. При этом для самих участников постановок театр становится местом экспериментов и поиска новых выразительных средств.

Любовь Степанюк выступает в МДТТ пятый год. Она описывает кукольный театр как искусство, в котором соединяются актерские переживания, вокал, танец, музыкальное сопровождение и чудо превращения предмета в живого персонажа. По словам артистки, это можно назвать "оживлением неживой материи": для создания волшебства подходят не только куклы и тени, но и обычные предметы или даже свет фонарика.

Особую роль в спектаклях играет музыкальное сопровождение. Оно помогает юным зрителям лучше почувствовать происходящее, делает повествование эмоциональнее и насыщеннее. Однако постановки находят отклик не только у детей, взрослые тоже увлеченно следят за судьбами персонажей, улыбаются и порой не могут сдержать слез. По словам Степанюк, за этим стоит особая атмосфера театра.

"Атмосфера нашего театра – это место преображения или лаборатория чувствования. Мы затрагиваем во взрослых их внутреннего ребенка", – отметила артистка.

Свой опыт работы с театром теней есть и у Майи Краснопольской. Более 35 лет она посвятила собственному театру "Тень", который позднее вошел в состав МДТТ. Ее принцип – "Театр – это моя жизнь" – отражает отношение к профессии и вдохновляет коллег.

В коллективе также работают выпускники Театральной школы Константина Райкина, благодаря которым в репертуаре появляются новые творческие решения.

Для актера и режиссера Виктора Скрябина знакомство с МДТТ стало поворотным моментом. В 2002 году, окончив Ярославский театральный институт, он случайно попал на спектакль и решил связать с театром свою жизнь. Особенно сильное впечатление на него произвели цветные китайские теневые куклы, двигавшиеся за белым экраном так, будто жили самостоятельно. Скрябин вспоминает это как встречу с настоящей сказкой. С тех пор прошло 24 года, но ощущение чуда, по его словам, не исчезло.

В постановках используют разные разновидности теневых кукол – традиционные цветные китайские, черные и силуэтные. При работе над персонажем артистам важно заранее продумать, каким образом он будет двигаться и за счет чего проявится его пластическая выразительность. Иногда для того чтобы оживить одного героя, за экраном одновременно работают более шести актеров.

Создание спектакля предполагает постоянное взаимодействие всей команды. Артисты участвуют в работе с художниками, которые изготавливают кукол, на каждом этапе постановки, а также сотрудничают с композитором и художником по свету. По словам Скрябина, результат зависит от слаженности всех участников процесса – они действуют как единый механизм, вместе создавая представление для зрителей.

Ящерица, которая учится познавать мир

Одним из спектаклей для семейной аудитории стала постановка "Все, что вы хотели знать о ящерицах, но стеснялись спросить". Ее сюжет основан на научно-популярных комиксах биолога Ольги Посух "Микросупергерои", а режиссером выступил Виктор Скрябин.

Он отмечает, что спектакль не сводится к рассказу о биологии рептилий. В основе постановки – история о смелости, знакомстве с окружающим миром и принятии себя. Она рассчитана на детей старше шести лет и их родителей: юных зрителей должны увлечь визуальные образы и приключения, а взрослые смогут увидеть в происходящем более глубокие смыслы.

Главный герой – ящер Ульрихт. Однажды он решается оставить подземное убежище, в котором привык жить, и отправиться исследовать большой, незнакомый и немного пугающий мир. На пути персонажа возникают неожиданные открытия и испытания: ему предстоит разобраться в устройстве окружающей среды и столкнуться с различными опасностями.

Постепенно Ульрихт понимает, что потеря хвоста не означает катастрофу. Это естественный природный механизм, благодаря которому ящерицы способны восстанавливать утраченную часть тела. Через приключения героя зрители знакомятся и с другими особенностями рептилий: их способностью к регенерации, приемами маскировки, привычками и образом жизни.

Для создания сказочного пространства в спектакле используют цветных китайских теневых кукол и сложную световую партитуру. Благодаря сочетанию этих приемов на экране сменяются день и ночь, появляются бабочки, пузырьки воды и другие детали, помогающие передать мир, в котором живет главный герой.

Увидеть постановку можно 29 ноября и 20 декабря.

Цена благополучия в спектакле "Отдай мое сердце"

Для зрителей старше 12 лет в театре подготовили спектакль "Отдай мое сердце". Это современное прочтение сказки Вильгельма Гауфа "Холодное сердце", в котором внутренние переживания персонажей и сложные жизненные вопросы раскрываются через взаимодействие света и тени.

В центре истории – 16-летний Петер Мунк. Как и его отец с дедом, он, казалось бы, обречен провести жизнь за тяжелой работой в угольной яме. Но вокруг существует совсем другой мир – яркий, наполненный развлечениями и обещаниями богатства, которое представляется легкодоступным. На этом фоне Петер особенно остро ощущает одиночество и собственную безысходность.

При этом юноша не утрачивает способности тонко чувствовать, интересоваться окружающим и испытывать первые романтические переживания. Перед ним встает непростой вопрос: выбрать материальное благополучие, отказавшись от сопереживания другим, или сохранить свою человеческую сущность, даже если она делает его уязвимым.

Содержание постановки раскрывается не только через сюжет, но и посредством визуальных решений. Контрастные силуэты, переходы между светом и тенью, паузы и ритм создают напряжение и помогают передать внутреннюю борьбу героя. Невербальные образы здесь становятся такими же важными носителями смысла, как и слова.

Спектакль пройдет 20 ноября, 5 и 18 декабря.

"Как поросенок болел леопардозом": игра, которая превращается в приключение

Самым маленьким зрителям адресована премьера МДТТ "Как поросенок болел леопардозом". В основу спектакля легли истории норвежского писателя Бьерна Рервика. Это добрая и озорная история, которая позволяет поговорить с детьми о страхах, дружбе и умении находить повод для улыбки.

Все начинается с игры Лиса и Поросенка. Лис придумывает для друга испытание, после которого тот якобы заболевает леопардозом. Несуществующая болезнь становится поводом для шуток, а справиться с ней помогают не лекарства, а поддержка близкого и вера в чудо.

Вместе с героями зрители отправляются в путешествие по детской комнате, сказочному лесу и кабинету доктора Гландера. Среди необычных мест, которые встречаются на их пути, – единственное в мире подушковое дерево.

Постановка проходит в камерном формате: вместо привычной сцены зрителей ждет уютный шалаш, в котором они становятся непосредственными участниками происходящего. Детям предлагают самостоятельно поставить Поросенку диагноз, познакомиться с вымышленными лекарствами – шишкомицином и желудином – и выбрать волшебное средство, способное избавить от всех недугов.

В спектакле соединены приемы драматического и кукольно-теневого театра. За атмосферу отвечают силуэтные образы, приглушенное освещение и живая звуковая партитура. Ироничные диалоги, добродушный абсурд и внимательное отношение к детским переживаниям помогают юным зрителям включиться в историю, а взрослым – ненадолго вернуться в собственное детство.

Показы состоятся 11, 12, 26 и 27 ноября. Билеты на этот и другие спектакли доступны в сервисе "Мосбилет".

Также в Москве до 2 ноября проходит XX Международный анимационный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов", организованный совместно с киностудией "Союзмультфильм". В программе – российские и зарубежные премьеры, показы короткометражек, встречи с авторами, мастер-классы и профессиональные дискуссии.

С 4 по 8 ноября во Дворце пионеров на Воробьевых горах будет открыта "Фабрика мультфильмов", где дети и взрослые смогут попробовать себя в создании анимации, а с 6 по 15 ноября программы фестиваля будут доступны онлайн по всей России.

