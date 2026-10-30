"Мосбилет" приглашает на концерты, спектакли и выставки при свечах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей приглашают на концерты, театральные постановки, выставки и творческие занятия, которые объединяет тема света и свечей. Подборку таких событий подготовил сервис "Мосбилет", сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В Московском международном доме музыки 28 ноября выступит струнный квартет "Мелодион". Музыканты представят программу "Скрипка Паганини", в которую вошли Каприс № 24, избранные квартеты и "Кантабиле" в переложении для струнного квартета.

Еще один вечер при свечах состоится здесь 19 декабря. На "Рождественском концерте при свечах" прозвучат сочинения композиторов эпохи барокко, в том числе "Аллилуйя" Георга Фридриха Генделя и "Шутка" Иоганна Себастьяна Баха.

В Мемориальном музее А. Н. Скрябина 8 и 26 ноября организуют концерты-экскурсии. Сначала посетителям покажут последнюю квартиру композитора и расскажут о его философских взглядах, а затем исполнят произведения Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова, Николая Метнера и Александра Скрябина. Музыка прозвучит на историческом рояле, который используют только дважды в год.

Театральная студия "МОСТ" с 20 по 30 декабря, а также с 3 по 5 января покажет спектакль-капустник "Кабаре. Сны на Патриарших". Постановка идет уже 15 зим и объединяет разные культурные традиции и жанры. Представление проходит при свечах: зрителям предлагают напитки, мандарины и сладости, а также устраивают небольшие сюрпризы. Создатели называют спектакль новогодней елкой для взрослых.

Библиотека № 2 имени Ю. В. Трифонова приглашает на показы новогодних и рождественских фильмов. Они пройдут 3, 10, 17 и 24 декабря в пространстве, украшенном световыми гирляндами. Гости также смогут узнать, как менялась праздничная мультипликация.

В Музее Зеленограда работает выставка "Русский свет", приуроченная к 150-летию изобретения электрической свечи Павла Яблочкова. Экспозиция знакомит с историей открытия и его влиянием на развитие электротехники и повседневную жизнь. Посетителям покажут исторические предметы, расскажут о биографии изобретателя и способах освещения городов до появления электричества.

Сделать собственную свечу из вощины можно будет в библиотеке № 222. Занятия запланированы на 14, 21 и 28 ноября, начало каждого – в 14:00. Участники изготовят свечу в банке, которую можно будет забрать с собой.

В культурном центре "Филевский парк" 21 ноября проведут два мастер-класса. В 15:30 начнется занятие по изготовлению свечи желаний: участники установят фитиль, зальют форму и украсят изделие.

В 17:00 там же состоится мастер-класс по созданию гипсового подсвечника. Гости освоят работу с материалом и различные способы его окрашивания. Занятие рассчитано на подростков и взрослых.

Ранее в Москве стартовал XX Международный анимационный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов", который продлится до 2 ноября. В программе – российские и зарубежные премьеры, показы мультфильмов для детей и взрослых, выставки, лекции, мастер-классы и встречи с авторами.