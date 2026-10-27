"Мосбилет" приглашает на бесплатные показы Большого фестиваля мультфильмов

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве до 2 ноября проходит XX Международный анимационный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов" (БФМ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В афише – сотни картин для детей и взрослых: российские и зарубежные премьеры, открытия мировых смотров, работы признанных авторов и дебюты молодых режиссеров. Запланированы выставки и лекции, мастер-классы и встречи с авторами, а также профессиональные дискуссии.

Смотр организован совместно с киностудией "Союзмультфильм". Также на площадках департамента культуры Москвы пройдут деловая программа и показы короткометражек.

Деловая программа

28 октября в креативном пространстве "АКИ.лаб" состоятся четыре панельные дискуссии. Соберутся продюсеры, авторы и молодые специалисты, представители отрасли, образовательных проектов и профессиональных объединений. Посещение бесплатное, но требуется регистрация на сайте фестиваля.

Агентство креативных индустрий Москвы организует разговор "Экспорт в анимации" о продвижении проектов за рубежом, новых рынках и партнерствах. Школа Animation School проведет дискуссию "Карьера и навыки в анимации": речь пойдет о том, какие специалисты нужны индустрии и как молодому автору выстроить профессиональный путь.

Ассоциация анимационного кино России проведет встречу "Между кадровым голодом и перепроизводством: что происходит в анимационной индустрии?". Обсудят дефицит специалистов, меняющиеся требования и то, насколько образовательные программы отвечают нуждам отрасли. БФМ проведет практическую дискуссию "Питчинг анимационных проектов" о подготовке заявок на гранты и взаимодействии с фондами и институциями.

Показы для детей

31 октября в 16:00 в кинотеатре "Космос" киносети "Москино" покажут французский полнометражный анимационный фильм "Арко". События разворачиваются в 2075 году: 10-летняя Айрис видит, как с неба падает мальчик Арко. Он прибыл из далекого будущего, где возможны путешествия во времени. Девочка прячет его и помогает вернуться домой.

Картину впервые представили 16 мая 2025 года на Каннском кинофестивале. На Международном фестивале анимации в Анси она получила главный приз "Кристалл" за лучший полнометражный фильм. Посещение – по билетам в "Москино".

В культурном центре "Москвич" 31 октября пройдут три бесплатных показа короткометражек для детей. С 11:00 до 12:00 покажут программу "Бабушка и крокодил". Среди картин – "Даша и людоед" Натальи Суринович, "Кораблик, который хотел летать" Екатерины Филипповой, "Рюкзак" Сергея Меринова и Марии Заикиной.

С 13:00 до 14:10 зрители увидят программу "Умные звери" с мультфильмами "Счастливый билет" Светланы Адриановой, "Сафари" Анастасии Соколовой, "Рыбалка" Елены Курковой и другими. С 15:00 до 16:10 состоится юбилейная программа киностудии "Союзмультфильм" с картинами "Топтыжка", "Крылья для друга", "Снеговичок" и другими. Вход свободный, бесплатные билеты можно оформить через сервис "Мосбилет".

Юбилейный фестиваль

Юбилейный для БФМ год совпал с 90-летием "Союзмультфильма". Фестиваль представит картины студии разных лет. В кинотеатрах, библиотеках и культурных центрах столицы пройдут бесплатные детские сеансы. Для тех, кто не хочет расходиться после последнего показа, предусмотрена акция "Ночь анимации".

С 4 по 8 ноября в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах откроется "Фабрика мультфильмов". Участникам предложат роли сценариста, художника, аниматора, композитора и режиссера. В цехах взрослые и дети начнут придумывать сюжеты, лепить и оживлять персонажей из пластилина, рисовать песком, снимать и озвучивать собственные фильмы. С 6 по 15 ноября программы БФМ будут доступны зрителям по всей России на сайте фестиваля.

Кроме того, москвичи могут познакомиться с творчеством Марины Цветаевой в театрах города. В учреждениях представили три постановки, в которых произведения поэтессы раскрываются через историю любви знаменитого авантюриста, воспоминания о поэтическом вечере и мистическую драму. Спектакли подготовили театр "Сфера", Театр имени Н. В. Гоголя и "Школа драматического искусства".