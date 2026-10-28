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28 октября, 07:06

Общество

В Москве пройдет сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО

Фото: департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Гуманитарный день в поддержку участников специальной военной операции проведут в Городском центре профессионального и карьерного развития 30 октября. Он начнется в 12:00, сообщила пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

"На мастер-классах москвичи сплетут маскировочные сети и браслеты из паракорда, сделают окопные свечи, комплекты сухого душа и нашлемники", – подчеркнула замруководителя департамента Марина Прозорова.

Для желающих помочь будет открыт пункт сбора продуктов и предметов первой необходимости, в список которых входят крупы, мед, макароны, салфетки, портативные зарядные устройства и другое. Его можно посетить по адресу улица Таганская, дом 40–42.

Городской центр профессионального и карьерного развития объединяет студентов из 60 столичных вузов. Они могут получить практический опыт, развить личные навыки, познакомиться с ведущими экспертами и определить свою карьерную траекторию.

Ранее отмечалось, что столичные предприниматели продолжают регулярно отправлять гуманитарную помощь в зону проведения СВО. Как отмечают сами бойцы, при срочном переезде между базами личные вещи нередко приходится оставлять: времени на сборы нет, поэтому на передовой важно каждое поступление.

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